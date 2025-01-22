Понад два місяці боротьби за життя: внаслідок обстрілу Харкова у лікарні помер полковник поліції

Полковнику поліції було лише 47 років.

Внаслідок російського ракетного обстрілу Харкова помер полковник поліції Ігор Іванчишин, отримавши тяжке поранення.

Про це повідомили у пресслужбі МВС України.

"Понад два місяці лікарі боролися за життя поліцейського, але сьогодні його серце зупинилося... Полковнику поліції назавжди залишиться 47 років. Назавжди в строю…", - йдеться у повідомленні.

У ГУНП в Харківській області нагадали, що 1 листопада внаслідок ракетного удару по Харкову постраждали 36 поліцейських. На місці загинув полковник поліції Андрій Матвієнко, а ще один поліцейський, Олександр Ковтун, помер у лікарні від тяжких поранень. Серед постраждалих був і начальник Управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції в Харківській області Ігор Іванчишин, якого з множинними травмами шпиталізували.

У нього залишилась дружина, та 24-річний син.

Нагадаємо, 1 листопада, зафіксовано ворожий "приліт" у Харкові. Балістична ракета влучила у житлову забудову. За попередніми даними, ворог застосував ракету С-300.

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