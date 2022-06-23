Понад два роки розбещував трьох малолітніх сестер: у Запоріжжі засудили 75-річного чоловіка

У Запоріжжі засудили 75-річного мешканця за розбещення малолітніх дівчат.

Чоловіка визнали винним у вчиненні розпусних дій щодо трьох малолітніх дівчат. Крім того, він намагався зґвалтуватиоднієї з них. Пенсіонера засуджено до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Під час судового розгляду встановлено та доведено, що упродовж 2,5 років мешканець Запоріжжя неодноразово вчиняв розпусні дії відносно дівчаток. Їм 8, 10 та 12 років. Чоловік пропонував їм гроші та солодощі. Зазначається, що діти разом з їхньою матір’ю приходили до чоловіка в гості.

Крім того, засуджений намагався зґвалтувати найстаршу з сестер. Втім, через опір 12-річної дівчинки не зміг довести свій злочинний умисел до кінця.

До слова, у суді прокурори за вчинені дії наполягали на застосуванні більш суворого покарання. Наразі готується апеляційна скарга.

Як повідомлялося, у Хмельницькій області 28-річний місцевий житель розбестив трьох дівчаток віком 4, 6 та 8 років. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

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