Понад мільйон бійців для відбиття агресії: експерт спрогнозував, якою буде майбутня українська армія

Узаконення служби в резерві дозволить Україні ефективно справлятися з агресорами зі сходу чи півночі.

Чисельність українських Збройних сил повинна значно збільшитися у післявоєнний період.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, під час протистояння російській агресії ЗСУ випробовують дуже багато зразків зброї. Це дозволить після війни ухвалити рішення, що ми купуємо, а що ні, і яку кількість армії ми будемо утримувати.

“Думаю, що на 360 тисячах ми навряд чи зупинимося. Швидше за все, після війни буде ухвалено рішення щодо збільшення армії хоча б тисяч до 400, можливо навіть до 450”, - зауважив він.

Військовий експерт також припустив можливість узаконення служби в резерві, що призведе до того, що в Україні буде триетапна військова підготовка.

“Це будуть діючі Збройні сили в мирний час, резервна армія і мобілізаційний резерв. Це три компоненти, які гарантуватимуть, що Україна за 72 години розгортає мільйон чи 1 400 тисяч бійців для відбиття будь-якої агресії: з півночі або зі сходу”, - наголосив він.

Нагадаємо, раніше американський генерал висловив думку, що російська армія була хорошим військом, але виявилася зовсім не готовою до війни проти України.

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