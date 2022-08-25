Понад мільйон гривень як рукою зняло: екстрасенс "нагрів" мешканку Тернопільщини

У Тернопільській області жінка за розмови з екстрасенсом заплатила 1 млн 300 тис. грн.

Потерпіла хотіла позбутись життєвих проблем, проте стала жертвою шахраїв.

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

За даними слідства, жителька Почаєва у соціальних мережах побачила оголошення про допомогу екстрасенсів. Жінка вирішила звернутись туди. За одну розмову, яка тривала 20 хвилин потерпіла платила 60 тис. грн.

Загалом на розмови з екстрасенсом жінка витратила понад 1 млн 300 тис. грн - усі заощадження своєї родини.

Потерпіла звернулась до поліції. Правоохоронці відкрили провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, у Києві викрито загримованого шахрая, він знімав мільйонні суми з банківських рахунків.

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