Понад мільйон гривень як рукою зняло: екстрасенс "нагрів" мешканку Тернопільщини

У Тернопільській області жінка за розмови з екстрасенсом заплатила 1 млн 300 тис. грн.
Потерпіла хотіла позбутись життєвих проблем, проте стала жертвою шахраїв.
Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.
За даними слідства, жителька Почаєва у соціальних мережах побачила оголошення про допомогу екстрасенсів. Жінка вирішила звернутись туди. За одну розмову, яка тривала 20 хвилин потерпіла платила 60 тис. грн.
Загалом на розмови з екстрасенсом жінка витратила понад 1 млн 300 тис. грн - усі заощадження своєї родини.
Потерпіла звернулась до поліції. Правоохоронці відкрили провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу.
Нагадаємо, у Києві викрито загримованого шахрая, він знімав мільйонні суми з банківських рахунків.
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