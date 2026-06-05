Понад місяць на Рівненщині шукали 15-річного хлопця: чим усе завершилося

Поліція / © npu.gov.ua

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У Рівненському районі завершилися масштабні пошуки 15-річного хлопця, який зник місяць тому. Його тіло без ознак життя виявили в лісовому масиві.

Про це повідомила пресслужба Поліції Рівненської області.

За словами поліцейських, підлітка безперервно розшукували від 5 травня ювенальні поліцейські, оперативники, кінологи, нацгвардійці, рятувальники, лісники та місцеві мешканці.

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«Також використовували квадрокоптери та аналізували десятки годин записів камер системи „Безпечне місто“. На жаль, дива не сталося. Сьогодні, 5 червня, близько 17:15 у лісовому масиві поблизу села Нова Любомирка місцева жителька виявила тіло підлітка», — зазначили в поліції.

Також там додали, що на місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці з’ясували, що загиблим є 15-річний житель села Олександрія. Хлопець відійшов від дому приблизно на 8 кілометрів і скоїв самогубство.

Слідів насильницької смерті на тілі підлітка фахівці не виявили. Наразі його направили до моргу для проведення судово-медичної експертизи, яка має встановити остаточну причину смерті. Поліція продовжує з’ясовувати всі обставини цієї трагедії.

Нагадаємо, в Києві розпочато розслідування масштабної ДТП на Чоколівському бульварі, яка забрала життя чотирьох людей, зокрема 12-річної дитини.

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