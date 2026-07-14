Понад пів року на передовій: Сирський зробив жорстку заяву про ротації в ЗСУ

ЗСУ на фронті / © Associated Press

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що питання ротацій військових на передовій перебуває під його особистим контролем. За його словами, більшість замін уже проведено.

Про це він написав на офіційній сторінці в Telegram.

За словами Сирського, за результатами перевірки груп контролю 72% ротацій проведено відповідно до наказу, який передбачає перебування військовослужбовців на передньому краї не більше двох місяців.

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Водночас деякі бригади не змогли виконати це завдання.

«Є по Збройних Силах загалом близько двох десятків воїнів, котрі залишаються на передовій без ротації 200 діб і довше. Нами вивчається кожен такий випадок, аналізується ситуація, шукаються рішення», — повідомив Сирський.

Чому ротації інколи проходять так складно

Головнокомандувач пояснив, що на окремих ділянках фронту заміна військових вимагає проведення фактично окремої спецоперації.

«Подекуди для заміни військовослужбовців на позиціях у 'кілл-зоні' потрібна справжня комплексна спецоперація із залученням кількох груп операторів БпЛА, НРК, розвідки тощо, під прикриттям негоди і темного часу доби», — зазначив він.

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Водночас Сирський наголосив, що головною умовою успішної ротації залишається відповідальність командира.

Головнокомандувач підкреслив, що українські військові заслуговують на справедливе ставлення, а командири повинні докладати максимальних зусиль для своєчасної заміни особового складу.

«Наші воїни заслуговують на гідне ставлення. Командири зобов’язані докладати для їх вчасної ротації максимальних зусиль — насправді, а не на папері», — наголосив Сирський.

Він також додав, що під час ухвалення рішень про утримання позицій необхідно керуватися виключно військовою доцільністю.

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«Доцільність утримання позицій визначається лише з точки зору ефективності їх застосування, а не заради ілюзорної лінії на карті. Тому мають бути лише чесні доповіді, відповідальні рішення, своєчасні та рішучі дії», — підсумував Головнокомандувач ЗСУ.

Ротації в ЗСУ — останні новини

Нагадаємо, у червні в Україні офіційно стартувала реформа армії. Захисникам пропонують фіксовані терміни контрактів, прозорі фінансові розрахунки в єдиній цифровій екосистемі та безпрецедентні умови для повернення тих, хто самовільно залишив свої підрозділи.

Водночас перший заступник військового омбудсмана Руслан Циганков заявив, що наказ про ротацію на передовій не працює. З його слів, через практичні умови провести ротацію раніше неможливо.

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