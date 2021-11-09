Понад пів мільйона за "правильне рішення": у Чернігівській області на хабарі упіймали суддю

Понад пів мільйона за "правильне рішення": у Чернігівській області на хабарі упіймали суддю

Вершитель правосуддя отримував “винагороду” двома частинами — до і після винесеного рішення.

Увечері у вівторок, 9 листопада, детективи НАБУ затримали суддю Чернігівського окружного адміністративного суду під час отримання хабаря у розмірі 20 тисяч доларів (понад пів мільйона гривень).

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

У САП уточнили, що суддя отримав гроші за винесення рішення в адміністративній справі на користь позивача.

“Неправомірну вигоду служитель Феміди одержав двома траншами: 7 тисяч доларів США авансом, до винесення потрібного рішення, і 13 тисяч доларів США – за фактом виконаної домовленості”, - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про повідомлення судді про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або витяг неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади протягом трьох років та конфіскація майна.

Нагадаємо, раніше у Києві співробітники СБУ провели спецоперацію, під час якої затримали двох співробітників Державного бюро розслідувань, які отримали від підприємця гроші для передачі хабаря прокуророві.

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