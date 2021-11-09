Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Понад пів мільйона за "правильне рішення": у Чернігівській області на хабарі упіймали суддю

Понад пів мільйона за "правильне рішення": у Чернігівській області на хабарі упіймали суддю

Фото: САП

Вершитель правосуддя отримував “винагороду” двома частинами — до і після винесеного рішення.

Увечері у вівторок, 9 листопада, детективи НАБУ затримали суддю Чернігівського окружного адміністративного суду під час отримання хабаря у розмірі 20 тисяч доларів (понад пів мільйона гривень). 

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

У САП уточнили, що суддя отримав гроші за винесення рішення в адміністративній справі на користь позивача. 

“Неправомірну вигоду служитель Феміди одержав двома траншами: 7 тисяч доларів США авансом, до винесення потрібного рішення, і 13 тисяч доларів США – за фактом виконаної домовленості”, - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про повідомлення судді про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або витяг неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади протягом трьох років та конфіскація майна.

Нагадаємо, раніше у Києві співробітники СБУ провели спецоперацію, під час якої затримали двох співробітників Державного бюро розслідувань, які отримали від підприємця гроші для передачі хабаря прокуророві.

Читайте також:

Наступна публікація