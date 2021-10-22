Понад половина українських вчителів повністю вакциновані від COVID - МОН

Найкраща ситуація у Луганській області - щеплено 80% педпрацівників.

В Україні двома дозами вакциновано близько 380 тис. освітян – або майже 60%.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Більша кількість працівників закладів загальної середньої освіти отримали принаймні одну дозу щеплення - 87%

Найвищий рівень повної у таких регіонах:

Луганська область – 80%;

Харківська – 78%;

Київська – 73%;

Черкаська – 72%;

Полтавська – 72%;

м. Київ – 70%.

Найгірша ситуація у трьох областях:

Рівненської – 22,5%,

Волинської – 19,6%,

Івано-Франківської – 18,5%.

За словами міністра, за рекомендацією МОН деякі школи розпочали канікули раніше. Йдеться про 5 790 навчальних закладів.

"У регіонах, які потрапили до «червоної зони», на канікулах або дистанційному навчанні знаходяться ЗСО, які не досягли показника вакцинації у 100%", - повідомив Шкарлет.

Найбільше таких навчальних закладів:

у Запорізькій області – 156 шкіл,

Дніпропетровській – 127,

Донецькій – 113.

Нагадаємо, 7 жовтня Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. Наказ набирає чинність через один місяць з дня його публікації. Працівники, які не щепляться проти COVID-19 протягом місяця, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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