Понад половина українських вчителів повністю вакциновані від COVID - МОН

Найкраща ситуація у Луганській області - щеплено 80% педпрацівників.
В Україні двома дозами вакциновано близько 380 тис. освітян – або майже 60%.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
Більша кількість працівників закладів загальної середньої освіти отримали принаймні одну дозу щеплення - 87%
Найвищий рівень повної у таких регіонах:
- Луганська область – 80%;
- Харківська – 78%;
- Київська – 73%;
- Черкаська – 72%;
- Полтавська – 72%;
- м. Київ – 70%.
Найгірша ситуація у трьох областях:
- Рівненської – 22,5%,
- Волинської – 19,6%,
- Івано-Франківської – 18,5%.
За словами міністра, за рекомендацією МОН деякі школи розпочали канікули раніше. Йдеться про 5 790 навчальних закладів.
"У регіонах, які потрапили до «червоної зони», на канікулах або дистанційному навчанні знаходяться ЗСО, які не досягли показника вакцинації у 100%", - повідомив Шкарлет.
Найбільше таких навчальних закладів:
- у Запорізькій області – 156 шкіл,
- Дніпропетровській – 127,
- Донецькій – 113.
Нагадаємо, 7 жовтня Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. Наказ набирає чинність через один місяць з дня його публікації. Працівники, які не щепляться проти COVID-19 протягом місяця, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.
Читайте також:
- Лікарка пояснила, чому навіть перехворілим на Covid-19 людям потрібно обов'язково вакцинуватися
- МОЗ розробляє спецдовідки для людей, які мають протипоказання до вакцинації від Covid-19
- Як вакцинуватися проти COVID-19 і не заразитися в черзі: поради епідеміологині
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.