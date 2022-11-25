Понад половині мешканців Дніпра вже відновили електропостачання - Філатов

Також мер розповів про ситуацію з тепло- та водопостачанням у Дніпрі.

Станом на вечір 24 листопада понад половині жителів Дніпра відновили електропостачання.

Про це повідомив мер міста Борис Філатов на своєму каналі в Telegram.

"Всі комунальні служби в повному складі безперервно працюють спільно з енергетиками. І продовжать це робити - до повного відновлення міських систем. Зараз більше половини мешканців Дніпра вже зі світлом. Та пам’ятайте, що на це впливають також аварійні і планові відключення електрики", - поінформував він.

Також Філатов зазначив, що лікарні зберігають стабільне живлення, та все ж є можливість перепідключитися на генератори.

"Місто запустило всі насосні станції. Мешканці лівого берега вже з водою. На правому очікуємо її подачу десь у найближчі години. Зрозумійте: зараз водоканал подає воду за регламентом - так, щоб уникнути гідроударів в мережі", - пояснив мер.

За його словами, всі котельні правобережжя працюють і подають тепло в будинки. На лівому березі опалення поки що отримують ті, хто заживлений від Придніпровської ТЕС.

Філатов нагадав, що у всіх райадміністраціях і соціальних центрах відкриваються "Пункти незламності", де тепло, є вода й електрика.

"Ми все витримаємо і все відновимо. Почекайте ще трохи", - підсумував він.

Знеструмлення у Дніпрі

Після масованих ракетних обстрілів 23 листопада у Дніпрі зникло світло, вода та опалення. Місто опинилося в повному блекауті. Вирішувати проблему з електропостачанням комунальники почали одразу після припинення повітряної тривоги. Втім, відновити світло у всьому місті одразу неможливо.

Читайте також: