Понад половина поляків заявили про погіршення ставлення до українців: в чому причина

Прапори Польщі та України

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Майже 52% поляків вважають, що рішення назвати один із військових підрозділів «імені Героїв УПА» негативно вплинуло на їхнє ставлення до України та українців.

Про це пише inPoland, посилаючись на результати соціологічного опитування, проведеного компанією SW Research.

Згідно з дослідженням, 51,9% респондентів заявили про погіршення свого ставлення після появи інформації про таку назву підрозділу. Водночас 31,9% опитаних зазначили, що ця ситуація не вплинула на їхню думку, а 4,5% повідомили про покращення ставлення. Ще 11,7% учасників опитування не змогли визначитися з відповіддю.

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Серед чоловіків частка тих, хто заявив про погіршення ставлення, склала 59%, тоді як серед жінок — 46%. Найчастіше негативну реакцію висловлювали молоді люди віком до 24 років — 56% опитаних у цій віковій групі. Також про погіршення ставлення частіше повідомляли респонденти з професійно-технічною освітою та особи з доходом до 3000 злотих на місяць.

Результати опитування серед поляків

Опитування проводилося 9–10 червня 2026 року серед 800 повнолітніх користувачів інтернету. Вибірку сформували методом випадкових квот, а результати скоригували за допомогою аналітичного зважування, щоб вони відповідали структурі дорослого населення Польщі за основними соціально-демографічними показниками.

Нагадаємо, між Польщею та Україною виник скандал через рішення Зеленського присвоїти одній з військових частин почесного звання «Героїв УПА». У відповідь у Польщі пригрозили забрати орден Білого Орла, який український президент отримав у квітні 2023 року.

В уряді Польщі заявили про загострення польсько-українських відносин на тлі цього конфлікту. Прем’єр-міністр Дональд Туск закликав Київ цінувати стратегічні відносини з Варшавою.

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