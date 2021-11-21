Понад рік мучили болі: на Прикарпатті у жінки виявили катетер, який після операції "забули" лікарі

Понад рік мучили болі: на Прикарпатті у жінки виявили катетер, який після операції "забули" лікарі

Пацієнтка мала постійний дискомфорт під час сечовипускання.

В Івано-Франківській області пацієнтка після операції півтора року страждала на болі під час сечовипускання. Виявилося, медики залишили катетер у тілі пацієнтки.

Про це повідомила директорка Центру первинної медичної та консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради Ольга Савчук.

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Савчук розповіла, що пацієнтка звернулася лікарів зі скаргами на постійний дискомфорт під час сечовипускання. Вона говорила, що понад рік живе з проблемою і ліки їй не допомогли.

Під час дослідження було виявлено у тілі жінки сечовий катетер, котрий залишився після операції, яка була понад 18 місяців тому.

"Скарги пацієнтки на постійний дискомфорт під час сечовипускання, нерезультативне консервативне лікування і, як знахідка, залишений сечовий катетер у сечовому міхурі після проведеного оперативного лікування понад 1,5 року тому… Казуїстичну причину дискомфорту виявлено", – написала Савчук.

Нагадаємо, у Львові медики видалили із яєчників 14-річної дівчини 3-кілограмову кісту. У пацієнтки був збільшений живіт, який їй заважав.