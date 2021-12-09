Понад сотня застряглих у Мілані українців і бойкот чотирма країнами зимових Ігор. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Міністр закордонний справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю британським журналістам заявив, що українські військовослужбовці готові захищати країну від вторгення Російської Федерації. Читати далі –>
- В Італії внаслідок затримки рейсу "Мілан - Київ" авіакомпанії Wizz Air понад сотня українських мандрівників застрягла в аеропорту. Рейс, який мав вилетіти з Мілана о 21:30 за місцевим часом, раптово перенесли на 13:00 наступного дня. Читати далі –>
- Велика Британія та Канада слідом за США та Австралією оголосили про дипломатичний бойкот зимових Олімпійських ігор у Пекіні на знак протесту проти порушень прав людини у Китаї. Читати далі –>
- Англія переходить до плану "Б" і посилює COVID-карантин для боротьби з "Омікроном". Читати далі –>
- У США виявили понад 40 випадків нового штаму COVID-19 "Омікрон", лише в одному з яких пацієнт потребував госпіталізації. Читати далі –>