Понад тисяча дітей військових безкоштовно відпочили в "Артеку" на Буковелі

Понад тисяча дітей військових з усієї України за літо відпочили на Буковелі в таборі "Артек", який 8 років тому мусив евакуюватися з Криму до Карпат. В подяку за подвиг батьків такий подарунок зробили їм волонтери Благодійного фонду Ігоря Палиці "Тільки разом".

Про це йдеться в сюжеті ТСН у єдиному національному телемарафоні.

"Ми побачили, в якому стресі перебувають діти, і як важливо їм трішки відволіктися від цих тривог, від постійного хвилювання, соціалізуватися, адже школи та дитячі садочки зачинені, багато гуртків не працює. І вже з перших заїздів ми побачили, наскільки це правильне рішення було", - говорить голова правління фонду Катерина Шкльода.

Дітей від відволікають від війни творчими майстер-класами, спортивними змагання, пішохідними екскурсія в гори та дискотеками.

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

Як зазначила одна з вожатих, зміна триває два тижні, і цього часу вистачає, щоб переінакшити світогляд дітей.

"Вони приїжджають із таким маленьким острахом – як можна зараз розважатися, веселитися, як можна з радістю сприймати довколишній світ? Вони навіть інколи бояться вперше йти, наприклад, танцювати, чи співати пісні. Звичайно ми не можемо повністю зтерти з пам’яті дітей ці події, те, що відбувається. Але ми можемо впливати на сприйняття, і можемо змінювати їхнє ставлення до цього", - розповіла вихователька.

За її словами, до табору приїжджають в основному діти, чиї батьки на фронті боронять країну, чиїсь тато поранений, в полоні або вважається зниклим безвісті. Тому співробітники "Артеку" намагаються зробити усе, щоб хоча б ненадовго повернути юних відпочивальників у щасливе дитинство, аби вони відволіклися від своїх переживань.

Як повідомлялося раніше, Благодійний фонд Ігоря Палиці "Тільки разом" з початку російського вторгнення відправив до постраждалих від війни регіонів понад 60 багатотонних вантажівок із гуманітарною допомогою. За словами очільниці фонду Катерини Шкльоди , робота фонду на даний момент має кілька основних напрямків: забезпечення військових, опіка над внутрішньо переміщеними особами, також надання допомоги мешканцям прифронтових областей та волинянам, які опинилися у скрутному становищі через війну.