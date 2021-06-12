Понад тиждень у реанімації: у Запоріжжі померла 9-річна дівчинка, яку непритомною витягли з моря у Бердянську

Дитину на березі реанімували 20 хвилин.

У лікарні Запоріжжя померла 9-річна дівчинка, яка ледь не втопилася у морі у Бердянську. Дівчинка разом із 7-річним хлопчиком без нагляду батьків пішли купатися і почали тонути.

Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції Запорізької області.

Подія сталася 30 травня у Бердянську. Залишившись без нагляду батьків, 9-річна дівчинка та 7-річний хлопчик наковталися морської води і їх непритомними дістали з моря їхні рідні та небайдужі громадяни. Вони провели реанімаційні заходи і після відновлення основних життєвих показників діти були госпіталізовані до лікарні. Дівчинка перебувала у важкому стані, її ввели в медикаментозну кому, стан хлопчика медики оцінили, як середньої тяжкості.

Працівники поліції закликали батьків бути відповідальними та уважними особливо у період літнього відпочинку з дітьми на воді.

Нагадаємо, що у Запорізькій області 9-річну дівчинку, яку врятували у Бердянську, перевели в Запорізьку обласну дитячу лікарню

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