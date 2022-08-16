Понад третина українців змінили фах під час повномасштабної війни

За даними рекрутерів під час повномасштабної війни понад третина українців відчули необхідність змінити роботу. Наприкінці літа пропозицій на ринку праці - побільшало. Хоча до довоєнного рівня ще далеко, однак - є цілком нові можливості.

Про це 16 серпня йдеться в сюжеті ТСН.

"Наприклад, до сфери ІТ можна потрапити навіть з гуманітарною освітою. Також звичайний студент може стати менеджером з продажів. А ще в Україні дефіцит бухгалтерів", - передає кореспондент ТСН Михайло Колесніков.

Цього року питання зміни професії для багатьох українців як ніколи актуальне.

"Це скоріше вимушена тенденція, вимушена дія для працівників, аби знайти собі роботу чи підробіток. Сьогодні три чверті українців говорять про те, що вони зацікавлені у зміні професії", - каже керівниця експертно-аналітичного центру кадрового порталу Руслана Березівська.

Березівська аналізує ринок праці. Каже, що з середини літа пропозицій значно побільшало. Насамперед компаніям потрібні ті, хто відповідають за притік фінансів - менеджери з продажів. Таку роботу можна отримати навіть без відповідного досвіду.

"Я б насамперед порадила б подивитися на посади менеджерів з продажу, менеджерів по роботі з клієнтами, особливо якщо у людини, працівника є такий м'який, м'яка навичка як клієнтоорієнтованість, і здатність до продажів", - радить експертка.

Досить багато якісних навчальних програм і курсів відкрито у безкоштовному доступі, тобто можна безкоштовно навчитися і вже в процесі навчання зрозуміти, чи це ваше.

Окрім продажів, нині великий попит на ІТ-сферу, на саме нетехнічних фахівців. Тобто, мови програмування знати не потрібно, достатньо загально розбиратися, як працюють "айтішники".

А ще в Україні - страшний брак бухгалтерів. Бо переважно, ними працювали жінки, які на час війни - виїхали до Європи. Бухгалтерські курси тривають 2-3 місяці - і можна приступати до роботи.

Нагадаємо, Державна служба статистики оприлюднила дані про ціни на товари і послуги в липні. Зазначається, що на українських ринках і в магазинах подорожчали овочі, яйця і гречка, а також алкогольні напої.

Читайте також: