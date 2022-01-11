Понад третина від загального обсягу: скільки держбюджет втрачає через нелегальний ринок алкоголю

Понад третина від загального обсягу: скільки держбюджет втрачає через нелегальний ринок алкоголю

За оцінками ВООЗ частка нелегального спиртного в Україні становить понад третину загального обсягу ринку алкоголю.

Державний бюджет України щорічно недоотримує 9 млрд грн через нелегальний ринок лікеро-горілчаної продукції.

Про це інформує пресслужба Рахункової палати.

"Держоргани протягом 2019–2020 років та 9 місяців 2021 року не забезпечили дієвої системи контролю за виробництвом та обігом спиртного", — йдеться в повідомленні. Це створило передумови для існування нелегального ринку алкоголю і призвело до ненадходжень акцизного податку до держбюджету.

За інформацією Податкової, обсяги виробленої лікеро-горілчаної продукції у 2020 році порівняно з 2019 роком збільшились майже на 11%. Виноробної продукції та солодового пива зменшились на 13% і 0,5% відповідно. Водночас, імпорт лікеро-горілчаної продукції зріс майже на 45%, виноробної – удвічі, пива – на понад 11%.

До держбюджету у 2020 році надійшло майже 42 млрд грн акцизного податку з алкогольних напоїв, імпортованих та вироблених в Україні. Проте його питома вага у загальній сумі податкових надходжень зменшилася з 1,9% у 2018 році до 1,6% за 9 місяців 2021 року.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, частка нелегального спиртного в Україні становить понад третину загального обсягу ринку алкоголю і більше половини ринку міцного алкоголю.

У Рахунковій палаті вважають, що оподаткування нелегально виробленої та ввезеної лише лікеро-горілчаної продукції може поповнити держбюджет на 9 млрд грн щорічно. Проте є низка неврегульованих проблем, які обмежують надходження до бюджету. Зокрема:

Не впроваджено в повному обсязі автоматизовану систему контролю "Електронна акцизна марка";

Законодавчо не врегульоване питання торгівлі алкогольними напоями через Інтернет. Неможливо достовірно визначити вік покупця, а отже, є ризики продажу алкоголю неповнолітнім.

ДФС, ДПС, Держмитслужба не забезпечили належної міжгалузевої координації з питань адміністрування акцизного податку.

За 2 роки і 9 місяців борг з акцизного податку на алкоголь збільшився майже на 6%, і досяг 420 млн гривень. За рахунок списання безнадійного податкового боргу з цього податку погашено 10 млн грн, коштами сплачено близько 6 млн гривень.

За 2 роки і 8 місяців митники вилучили понад 158 тис. л спирту, понад 25 тис. л алкогольних напоїв та понад 2 млн предметів, схожих на марку акцизного податку. Проте, майже 74% обсягів вилученого спирту повернули власникам за рішенням суду.

Нагадаємо, що в Україні зросли ціни на алкоголь.

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