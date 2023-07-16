Понад три дні думав, як позбавитися тіла: у поліції розкрили деталі резонансного вбивства на Одещині

Сварка між чоловіком та жінкою виникла під час вживання алкоголю.

Поліцейські затримали 33-річного чоловіка за підозрою у вбивстві жінки. Його розшукали в Миколаєві, де він переховувався.

Про подробиці повідомили у поліції Одеської області, а також нагадали, що сталося.

12 липня на майданчику зі сміттєвими баками по вулиці Олександрійській у місті Чорноморськ було виявлено тіло містянки зі слідами насильницької смерті, замотане у килим і заховане у дерев’яну тумбу. Попередньо встановлено, що смерть жінки настала унаслідок механічної асфіксії – удушення.

Поліцейські з’ясували, що в ніч проти 9 липня потерпіла перебувала в гостях у свого знайомого, де під час розпивання спиртних напоїв між ними виник конфлікт під час якого чоловік задушив жінку.

"Понад три дні він не знав, куди подіти тіло вбитої, а коли зрозумів, що не може більше тримати його в оселі, сховав у тумбу і виніс її до сміттєвих баків", - зазначили у поліції.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тепер йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, жительку Буковини засудили до 8 років позбавлення волі за жорстоке вбивство співмешканця. Жінка завдала один удар ножем чоловіку в живіт і залишила його стікати кров'ю.

А на Вінниччині чоловік безжально вбив 20-річну дівчину, яка стала свідком злочину.

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