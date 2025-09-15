ТСН у соціальних мережах

Хасиди масово з’їжджаються до Умані: скільки іноземців очікується

В Умані вже понад три тисячі хасидів: місто готується до паломництва.

Хасиди

Хасиди / © Reuters

Станом на 15 вересня 2025 року до Умані прибуло понад 3000 хасидів для святкування юдейського Нового року — Рош га-Шана. Очікується, що загалом цього року місто прийме до 50 тисяч паломників.

Про це пише Суспільне.

Для забезпечення безпеки, навколо району паломництва вже почали встановлювати блокпости та відеокамери. За словами Анастасії Баришнікової, піар-директорки Міжнародного доброчинного фонду імені рабі Нахмана, ці заходи дозволять контролювати в’їзд до місць скупчення людей.

Рош га-Шана триватиме два дні — з 22 до 24 вересня.

Місцеві підприємці готуються до приїзду паломників. Світлана Василенко, яка відкрила свій магазинчик спеціально до свята, розповідає, що постачає товари як для хасидів, так і для українських військових на блокпостах.

Один із паломників, Гадді з Ізраїлю, зазначив, що дістався до Умані за три дні. Він планує молитися за мир в Україні та висловив любов до українського народу. За його словами, війни він не боїться, оскільки «Бог його береже».

Як і в попередні роки, паломники добираються до Умані через сусідні країни, переважно автобусами та приватним транспортом. За словами Баришнікової, з 16 вересня вони почнуть сплачувати туристичний збір, а працівники, що обслуговують паломників, зможуть пересуватися містом за спеціальними перепустками після перевірки поліцією.

Нагадаємо, надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук 11 вересня зустрівся з міністром національної безпеки Ізраїлю Ітамаром Бен-Гвіром, представниками правоохоронних органів та ортодоксального співтовариства харедім.

Раніше повідомлялося, що нібито Україна не дозволить щорічне паломництво хасидських євреїв до Умані через занепокоєння безпекою, викликане триваючою війною з Росією.

