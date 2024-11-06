"Понаїхали, сепаратисти": на Рівненщині конфліктують переселенці і завгосп гуртожитку – причина

Поліція у ці суперечки вирішила не влазити і радить сторонам конфлікту звертатися до суду.

У місті Дубно на Рівненщині – конфлікт між внутрішньо переміщеними особами та заступником директора з адміністративно-господарської роботи місцевого коледжу, в гуртожиток якого поселели переселенців.

Про це передає "Суспільне".

Переселенка з Донеччини Ірина мешкає у студентському гуртожитку в Дубні. Поблизу вона влаштувала клумбу для квітів, що не сподобалося заступникові директора коледжу з господарської роботи.

"Людині не сподобалося. Поки садили і тягали з берега землю, то мовчав. А це для нас, пенсіонерів, доволі важко, але потрібно. Потім ця людина почала видирати квіти", – розповідає пенсіонерка.

Жінка стверджує, що працівник гуртожитку не лише нищив створені нею клумби, але й ображав словесно: називав "сепаратистами" і "понаїхавшими".

Інша переселенка з Нікополя Олена, яка живе у тому ж гуртожитку, підтвердила ці слова:

"Я була вражена тими словами, як почула: "сепаратисти, понаїхали, тут моя земля, я не люблю квіти". Я виглянула з вікна і попросила його, що не треба так робити, не треба називати сепаратистами. Зараз такий час, що навпаки треба бути добрішими та об'єднуватися", – розповідає жінка.

Натомість заступник директора коледжу Юрій запевняє, що такого не говорив. В свою чергу скаржиться, що переселенки називають його "Гітлером".

Чому скандалить з жінками через клумби, пояснив так: "Там... є каналізаційний люк, трохи розвалений. Я її неодноразово просив там не садити. Бо як тільки починаємо косити в садку, то шкодиться інструмент. Пані Ірина на такі звернення реагує агресивно. Тому постійно в нас конфлікти".

Ще одним приводом для суперечок між адміністрацією та переселенцями є безпритульні коти, яким облаштували прихисток у дворі гуртожитку. Юрій же забороняє це робити, бо мовляв "не дозволяють санітарні норми".

Прихисток для кішок / Фото: Суспільне

Поліція у ці суперечки вирішила не влазити і радить сторонам конфлікту звертатися до суду.

Раніше повідомлялося, що на Волині сталася бійка між переселенцями та місцевими.

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