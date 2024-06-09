"Понаїхали, я б усіх різав": чоловік у військовій формі із ножем погрожував пасажирам маршрутки (відео)

У поліції цей індицент ще не коментували.
У Мережі з'явилося відео, на якому чоловік у військовій формі погрожував пасажирам маршрутки словесно, а потім дістав ніж.
Відео публікують київські телеграм-канали.
Як видно на відео, чоловік у військовій формі із шевроном "Сапер" агресивно налаштований до пасажирів у маршрутці. Судячи із кадрів, він перебував в алкогольному сп'янінні. Чоловік спочатку погрожував словесно, викрикуючи: "Понаїхали", "Я б усіх різав". А потім дістав ножа, сядичи поряд із водієм.
Він також нібито чіплявся до пасажирок і вилаяв їх.
У поліції цей індицент не коментували.
За словами очевидців, цей же чоловік 8 червня на трасі Київ-Харків, поблизу села Бзів Київської області, кидався з ножем на касирку АЗС. Тоді він був у стані алкогольного спʼяніння.
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