"Поназбирали шаромиг-калік без без касок і бронежилетів": бойовики "ЛДНР" обговорили мобілізацію в РФ

Бойовики "ЛДНР" розчаровані своїм керівництвом.
Бойовики терористичної організації "ЛДНР" обговорили мобілізацію в Росії. Вони висловили невдоволення підкріпленням з боку Росії. За їхніми словами, мобілізовані в РФ чоловіки не вміють воювати і навіть не забезпечені найнеобхіднішою екіпіровкою.
Розмову бойовиків перехопила розвідка, передає ГУР Міноборони України.
"Треба було заздалегідь це все зробити, треба було підготувати, а не те, що вони поназбирали шаромиг-калік без нічого, блін, без касок, без бронежилетів і погнали, блін. Треба було зразу мобілізацію проводити і у нас і в них. А вони дебіли, блін", - сказав бойовик.
Його товариш по зброї також висловився за те, що мобілізацію на окупованих територіях України і РФ потрібно було провести ще швидше, щоб здолати "переодітих найманців НАТО", які нібито воюють на боці України.
Нагадаємо, російський президент Володимир Путін 21 вересня оголосив в Росії "часткову" мобілізацію та підписав відповідний указ.
В Генштабі ЗСУ зазначили, що мобілізація та перекидання противником резервів не дають можливості здолати спротив захисників і захисниць нашої країни.
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