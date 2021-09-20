Понеділок буде дощовим: прогноз погоди в Україні на 20 вересня

Понеділок буде дощовим: прогноз погоди в Україні на 20 вересня

На півдні країни буде сухо.

У понеділок, 20 вересня, в Україні буде переважно хмарна та дощова погода.

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Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні у західних, північних та східних областях невеликий, місцями помірний дощ, на решті території без опадів. Температура вночі 3-8° тепла, вдень у західних та північних областях 7-12°, на решті території 12-17°, на півдні країни до 20°. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

У Києві 20 вересня вночі ітиме помірний, вдень невеликий дощ. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 10-12°. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у вересні ще будуть теплі дні, однак наприкінці місяця до України прийде холодна погода, у середині жовтня очікуються перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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