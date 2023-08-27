Понеділок буде спекотним, але не всюди: детальний прогноз погоди в областях України на 28 серпня

У понеділок місцями буде короткочасний дощ, гроза.

Прогноз погоди в Україні на 28 серпня свідчить, що в деяких областях України буде мінлива хмарність.

Про це каже Український гідрометеорологічний центр.

Вночі у північній частині, вдень в Україні, крім південно-західної частини, Донеччини та Луганщини, місцями буде короткочасний дощ, гроза.

Карта погоди на 28 серпня Фото: Український гідрометеорологічний центр

Температура вночі тримається 17-22°, а вдень буде 31-36°. У східних та Сумській областях фіксують 25-30°.

Прогноз погоди на 28 серпня по Київщині

У Київській області на українців чекає мінлива хмарність, а місцями навіть короткочасний дощ та гроза.

Температура по області вночі рпотримається від 17 до 22°, а вдень буде спекотніше, 31-36°.

У Києві вночі температура повітря трошки опуститься, до 20-22°, а вдень на нас чекає спека — 33-35°.

Нагадаємо, завтра, 28 серпня, на нас чекає Міжнародний день публічного читання коміксів. Віряни також святкуватимуть Успіння Пресвятої Богородиці.

Читайте також: