Понеділок буде спекотним, але не всюди: детальний прогноз погоди в областях України на 28 серпня

У понеділок місцями буде короткочасний дощ, гроза.
Прогноз погоди в Україні на 28 серпня свідчить, що в деяких областях України буде мінлива хмарність.
Про це каже Український гідрометеорологічний центр.
Вночі у північній частині, вдень в Україні, крім південно-західної частини, Донеччини та Луганщини, місцями буде короткочасний дощ, гроза.
Температура вночі тримається 17-22°, а вдень буде 31-36°. У східних та Сумській областях фіксують 25-30°.
Прогноз погоди на 28 серпня по Київщині
У Київській області на українців чекає мінлива хмарність, а місцями навіть короткочасний дощ та гроза.
Температура по області вночі рпотримається від 17 до 22°, а вдень буде спекотніше, 31-36°.
У Києві вночі температура повітря трошки опуститься, до 20-22°, а вдень на нас чекає спека — 33-35°.
Нагадаємо, завтра, 28 серпня, на нас чекає Міжнародний день публічного читання коміксів. Віряни також святкуватимуть Успіння Пресвятої Богородиці.