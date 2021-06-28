Понеділок буде теплим, але дощовим: прогноз погоди в Україні на День Конституції, 28 червня

Понеділок буде теплим, але дощовим: прогноз погоди в Україні на День Конституції, 28 червня

Місцями дощі будуть супроводжуватися градом та шквалами.

У понеділок - День Конституції, 28 червня, в Україні буде тепла, але переважно дощова погода.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні, крім західних областей, очікуються короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах значні дощі, град та шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний, у східній частині південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, у західних областях 12-17°, вдень 24-29°, на сході до 32°.

У Києві 28 червня вдень прогнозують значні дощі, грози, місцями град та шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 26-28°.

Нагадаємо, що народний синоптик Леонід Горбань прогнозує цього року доволі спекотне літо, але з дощами та грозами.

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