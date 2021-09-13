Понеділок буде теплим: прогноз погоди в Україні на понеділок, 13 вересня

Понеділок буде теплим: прогноз погоди в Україні на понеділок, 13 вересня

Опади можливі на півдні країни та у південно-східних регіонах.

У понеділок, 13 вересня, в Україні буде переважно сухо та тепло.

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Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні у південно-східних, вдень і у західних областях місцями очікуються невеликі короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, на півдні країни 12-17°, вдень 22-27°.

У Києві 13 вересня буде сухо. Невелика хмарність. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у вересні ще будуть теплі дні, однак наприкінці місяця до України прийде холодна погода, у середині жовтня очікуються перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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