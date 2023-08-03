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Понесуть відповідальність: скільки воєнних злочинців і зрадників вдалося ідентифікувати

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Понесуть відповідальність: скільки воєнних злочинців і зрадників вдалося ідентифікувати

В Україні продовжують викривати колаборантів / Фото: СБУ

Дані про встановлених осіб внесені до підсистеми.

Так, вдалося ідентифікувати понад 200 тисяч воєнних злочинців і зрадників.

Про це повідомили в МВС України.

Деталі

Станом на 3 серпня до інформаційної підсистеми "Воєнний злочинець" внесені відомості про 232 131 особу, серед яких:

  • 197 857 військовослужбовців російських окупаційних військ;
  • 3 522 представники незаконних збройних формувань і приватних військових компаній;
  • 3 267 колаборантів і зрадників України;
  • 401 представник військово-політичного керівництва країни-агресора.

Міжвідомча інформаційна підсистема об'єднує відомості про воєнних злочинців, виявлених під час російської військової агресії. Доступ до неї для наповнення й обміну інформацією мають також СБУ, ГУР, СЗР, Генштаб ЗСУ, ДБР, Офіс генпрокурора, ДПСУ, ДПтС України, НАБУ, БЕБ.

"Правоохоронці ідентифікують злочинців і вносять дані до інформаційної підсистеми. Це дає можливість довести їхню причетність до того чи іншого злочину", – зазначають у МВС.

Ба більше, за військовими злочинцями стежать не лише наші правоохоронці, але й Європол.

Нагадаємо, українські прикордонники на одному з пунктів пропуску затримали блогера з Кривого Рогу, який закликав до "об'єднання українського та російського народу". Україну він називав "рагулятнею".

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Дата публікації
Перегляди
421
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