Понівечені тіла перемішалися із залізом: під Миколаєвом у смертельну ДТП потрапила родина із п'ятьма дітьми

В аварії загинули три людини, ще чотирьох травмованих госпіталізували.

Близько другої години ночі суботи, 6 листопада, на трасі М-14 поблизу села Шевченкове під Миколаєвом зіткнулися два легковики Chevrolet Lacetti та ВАЗ-2101. Унаслідок потужного удару в ДТП загинули три людини, ще чотирьох травмованих госпіталізували до лікарні.

"У результаті ВАЗ перекинувся та злетів у кювет. У салоні авто перебувала родина з семи осіб: 33-річний водій і двоє дітей віком п'яти та трьох років загинули одразу на місці, 27-річна жінка та троє малолітніх дітей одного, п'яти і шести років отримали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості та були госпіталізовані. 37-річний керманич Chevrolet суттєво не травмувався", - повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

ГУ Нацполіції в Миколаївській області

ГУ Нацполіції в Миколаївській області

На місці ДТП працюють слідчі слідчого управління, слідчо-оперативна група та криміналісти.

Хто саме винен у смертельній аварії та як вона сталася, поки розслідують.

Кримінальне провадження розпочали за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох людей". Санкція статті передбачає до десяти років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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