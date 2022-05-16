Поновлення фіксації порушень: від початку війни водії вирішили, що правила дорожнього руху скасували

Поновлення фіксації порушень: від початку війни водії вирішили, що правила дорожнього руху скасували

Олексій Білошицький розповів про порушення правил дорожнього руху та камери відеофіксації.

Під час воєнного стану дуже багато дорожньо-транспортних пригод сталося через грубе порушення правил.

Про це перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів у випуску "Сніданок з 1+1".

Задля усунення основної причини аварій в Україні з початку повномасштабної війни та зменшення кількості аварій на дорогах, було схвалено поновлення роботи камер відеофіксації.

Водночас Білошицький сказав, що за сухою статистикою, з 24 лютого кількість ДТП з потерпілими та загиблими знизилася на 50%.

"Але ви розумієте, що цьому передує дуже багато факторів, та й сама статистика є неповною та потребує додаткового анлазу", - додав Білошицький.

За його словами, камери відеофіксації, та й взагалі вся система, мають найвищий рівень захисту від кібератак.

"Камери автофіксації не є системою відеоспостереження. Вони фіксують саме порушення правил дорожнього руху, а не просто всю ситуацію на дорозі. Якщо порівняти із системою відеонагляду, це значно більш захищена система", - додав він.

Щодо областей, де не будуть наразі запускати камери відеофіксації, Білошицький назвав області, де ведуться активні бої.

"Відсьогодні систему запустили в 20 містах України. Області, де точаться активні бої, а також там, де камери з технічних чи стратегічних причин поки що не мають працювати, ми їх не вмикали. До початку воєнного стану було 270 камер. Наразі є 128 включених", - додав він.

Раніше камери автоматичної фіксації відключали переважно зі стратегічною метою. Проте через збільшення кількості аварій їхню роботу довелося відновити.

Нагадаємо, у Києві від 16 травня збільшилась тривалість роботи громадського транспорту. Відтак, метро в столиці працюватиме від 6:00 до 22:00, а наземний транспорт - 06:00 до 22:30.

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