"Понти свої дешеві будете бити у себе на районі": у Дніпрі викладачка коледжу обматюкала студента за запізнення (відео)

Очевидно, хлопець на лекцію спізнюється вже не вперше.

У Дніпрі викладачка одного з місцевих коледжів обматюкала студента, який запізнився на лекцію.

Про це пише "Dnepr.Info".

На ролику видно, як студент заходить в аудиторію, де його зустріла викладачка і "пояснила", що спізнюватися на лекцію — недобре. Водночас хлопець, очевидно, спізнюється вже не вперше.

"Значить так, я більше повторювати і попереджати не будуть. Я не Мінздрав. "Помножу на мінус нуль". Так зрозуміло? А понти свої дешеві будете бити у себе на районі. Там, де ви — о******е пацани. Все зрозуміло?" — відчитала викладачка студента.

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Варто відзначити, що зараз в акаунт користувача, який опублікував ролик, немає жодного відео.

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