Пообіцяв подарувати рюкзак і мобільний телефон: на Одещині чоловік зґвалтував дитину

На Одещині правоохоронці затримали за підозрою у зґвалтуванні 10-річної дівчинки 30-річного родича потерпілої.

Про випадок повідомили у поліції Одеської області.

"Повідомлення про неправомірні дії відносно дитини надійшло до поліції від матері дитини. Попередньо поліцейські встановили, що чоловік запросив до себе у гості дівчинку, пообіцявши їй подарувати мобільний телефон і рюкзак. А коли вона прийшла до його будинку, зґвалтував її", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вилучили речові докази та призначили судові експертизи. З дитиною працює поліцейський психолог.

Поліцейські розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України — зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Він затриманий в порядку ст. 208 кримінального процесуального кодексу України і поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Нагадаємо, на Хмельниччині чоловік ґвалтував дівчинку, а хлопчика змушував дивитися порно.

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