Пообіцяв – виконав: окупант розповів, як командир відправив до штурмового загону "штрафників" (відео)

Сталося не так, як гадалося.

Росіянина Сергій Верхушина мобілізували у вересні 2022 року. Командир із позивним Хан забрав його та зарахував до штурмового загону "штрафників". Весною він був двічі майже повністю знищений, тож командир укомплектовував його простими мобілізованими та контрактниками, а методи управління залишивши колишніми.

Про це він розповів "Цензор.НЕТ".

Полонений росіянин розповів про штурмовий загін "штрафників"

Росіянин, який потрапив у полон до ЗСУ, отримав поранення на фронті.

"Все, досить, земляку, навоювався. Я тебе до себе потім заберу", – сказав Верхушину командир із позивним Хан.

Цікаво, що навіть не обдурив – забрав та зарахував до штурмового загону "штрафників".

"Якщо в процесі завдання ти відкочуєшся назад, тобі виписується "червона картка", то це – "двісті", – поділився полонений.

Нагадаємо, ЗСУ взяли у полон 9 російських окупантів на Курахівському напрямку. Так, завдяки розвідці вдалося вчасно виявити сховище, в якому перебував передовий загін противника, оточити будівлю та взяти під вогневий контроль.

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