Попередньо стало відомо, чим Росія завдала удару по Харкову

Триває рятувальна операція.
РФ влучила по багатоповерхівці на Салтівці 500-кілограмовою бомбою з УМПК.
Про це повідомив Суспільному попередні дані начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
За його словами, дев'ятеро поранених перебувають у стані середньої тяжкості.
"Ми перевіряємо, чи є ще люди під завалами, наразі інформації про безвісти зниклих до поліції не надходило. Це черговий терористичний акт з боку росіян, атакувати о 3:30 цивільне місто — це воєнний злочин", — сказав Болвінов.
Нагадаємо, що унаслідок ворожої атаки по Харкову станом на цю годину зафіксовано 25 постраждалих, серед них - немовля.
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