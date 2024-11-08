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Попередньо стало відомо, чим Росія завдала удару по Харкову

Попередньо стало відомо, чим Росія завдала удару по Харкову

Потерпілим у Харкові надають медичну допопомогу / Фото: Суспільне

Триває рятувальна операція.

РФ влучила по багатоповерхівці на Салтівці 500-кілограмовою бомбою з УМПК.

Про це повідомив Суспільному попередні дані начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

За його словами, дев'ятеро поранених перебувають у стані середньої тяжкості.

"Ми перевіряємо, чи є ще люди під завалами, наразі інформації про безвісти зниклих до поліції не надходило. Це черговий терористичний акт з боку росіян, атакувати о 3:30 цивільне місто — це воєнний злочин", — сказав Болвінов.

Нагадаємо, що унаслідок ворожої атаки по Харкову станом на цю годину зафіксовано 25 постраждалих, серед них - немовля

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