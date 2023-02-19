Попередня тактика ракетних ударів РФ провалилася: Гуменюк розповіла про нові хитрощі окупантів

Російські окупаційні війська почали частіше завдавати ракетних ударів по Україні. Таким чином армія країни-агресорки прагне виснажити сили протиповітряної оборони.

Про це розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Попередня тактика, коли вороги використовували дуже багато ракет і мали не дуже великий результат, їх не задовольняла. Вони спостерігали за віддачею й ефективність роботи нашої ППО їм дуже дошкуляла, тому росіяни шукають способи, як виснажити її. Ворог намагається розвідати місця розташування цих систем", – пояснила Гуменюк.

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Нагадаємо, керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк пояснювала, що сили оборони України не збивають запущені Росією повітряні кулі, щоб не викривати позицій наших засобів ППО. За її словами, ці кулі – це способи вивідування, звідки спрацює наша протиповітряна оборона

Також раніше Наталія Гуменюк попередила, що в Україні залишається загроза масованого ракетного удару з боку Росії, тому українці мають постійно бути готовими до таких атак.

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