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"Попереду багато складної роботи": Буданов зробив заяву перед переговорами в Абу-Дабі
Керівник Офісу президента Кирило Буданов наголосив, що попереду на українську делегацію чекає довгий шлях та складна дипломатична праця, підсумком якої мають стати чіткі й конкретні результати.
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов висловив позицію української сторони напередодні старту тристоронніх переговорів щодо завершення війни, які проходять в Абу-Дабі (ОАЕ).
Про це Буданов написав у Telegram.
Високопосадовець підкреслив, що дипломатичний процес буде непростим та вимагатиме значних зусиль.
«Довга дорога, попереду багато складної роботи, але головне — потрібні конкретні результати», — заявив керівник ОП.
Кирило Буданов також оприлюднив фото зі своїм першим заступником Сергієм Кислицею та заступником керівника ГУР МО Вадимом Скібіцьким.
Нагадаємо, що 10–11 листопада в Абу-Дабі відбудуться переговори за участі делегацій України, Євросоюзу, НАТО та РФ за посередництва США, де ключовими темами є безпекові гарантії для України та шляхи досягнення сталого миру.
ТСН.ua склав повний поіменний список делегацій України, Європи та ЄС.
Зазначимо, що у ЗМІ вже розкрили деталі переговорів. Є інформація, що перед дводенними переговорами в Абу-Дабі Україна та Росія непублічно демонструють гнучкість щодо обміну територіями, доки США посилюють зусилля для завершення війни.