Попереду - дві найхолодніші ночі: синоптикиня розповіла, коли мороз нарешті відступить

До України поступово наближається потепління, яке буде супроводжуватися опадами і туманами. Однак у найближчій перспективі залишилося дві найхолодніші ночі.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні

У більшості областей України вночі 21-22 лютого очікується 10-16° морозу. Вищою температура повітря буде на півдні та заході — 2-6° морозу.

Вдень у суботу, 21 лютого, в регіонах мороз буде помірним — від -2° до -7°. У неділю, 22 лютого, каже синоптикиня, «вже запахне березневою тенденцією». Стовпчики термометрів покажуть від -3° до +4°.

«Антициклон не допустить багато опадів вихідними. Винятки: у суботу на півдні Одещини мокрий сніг та дощ, у неділю — переважно дощ в західних областях», — повідомила синоптикиня.

Погода в Києві

У суботу в столиці очікується 15° морозу, а вдень 5° морозу. У неділю температура повітря підвищиться: вночі -12°, а вдень потепліє до -1°.

«Завтра в столиці буде сонячно. У неділю збільшиться хмарність, але без істотних опадів», — повідомила Діденко.

Нагадаємо, синоптики повідомили про погоду 21-22 лютого. Україна перебуває під впливом південного циклону, через який очікуються снігопади, туман. Наприкінці поточного тижня ще очікується сніжна погода, а істотне потепління прогнозується від 23 лютого.