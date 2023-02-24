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"Попереду нас чекає майбутнє єдності": президентка Єврокомісії звернулась до українців у річницю війни

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
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"Попереду нас чекає майбутнє єдності": президентка Єврокомісії звернулась до українців у річницю війни

Фото: Associated Press

Урсула фон дер Ляєн пообіцяла підтримку Україні у її боротьбі.

Сьогодні, 24 лютого, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у річницю російського вторгнення заявила, що ЄС і Україну чекає майбутнє єдності.

Відео зі своїм зверненням Урсула фон дер Ляєн опублікувала на своєму акаунті в Twitter.

"Рік брутальної російської агресії. Рік героїчного українського опору. Рік європейської солідарності. Попереду нас чекає майбутнє єдності", - сказала президентка Єврокомісії.

Вона пообіцяла Україні підтримку у її боротьбі.

"Ви боретеся за свободу, за демократію і за своє місце в Європейському Союзі. Ми будемо з вами стільки, скільки буде потрібно", - додала вона.

Нагалаємо, до річниці повномасштабної війни в Україні президент Володимир Зеленський звернувся до нації і констатував, що це був надважкий для країни рік сліз і болю. Глава держави заявив, що "ми зробимо все, аби цього року здобути перемогу".

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Дата публікації
Перегляди
215
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