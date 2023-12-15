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"Попереду складна зима": Україну застерегли через нижчий рівень допомоги

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"Попереду складна зима": Україну застерегли через нижчий рівень допомоги

Зима / Ілюстративне фото / Фото: Pexels

На жаль, підтримка впала на цілих 90%.

У 2024 році на Україну чекає складна зима. Річ у тім, що допомога партнерів є набагато нижчою, ніж торік.

Про це пише Die Zeit.

Зима буде складною без підтримки Заходу

У виданні наголошують, що без належної підтримки партерів – як США, так і ЄС – на Україну чекає важка зима. Зокрема, президент Володимир Зеленський закликав якнайшвидше поставити додаткову зброю та боєприпаси, бо без цього жертв буде значно більше. Натомість оголошена допомога, кажуть аналітики, досягла мінімуму у період із серпня по жовтень 2023 року.

"Майже на 90% нижче порівняно з тим самим періодом 2022 року", – деталізував економіст Крістоф Требеш.

Як відомо, лише 20 з 42 країн погодили нові пакети допомоги для нашої держави. Відсутність рішення США остаточно ускладнює ситуацію.

Раніше експерт вказав на проблему Заходу у протистоянні РФ.

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Дата публікації
Перегляди
690
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