"Попереду важкі рішення": у The Economist вказали на проблеми з мобілізацією в Україні

У публікації йдеться, що Зеленський опирався максималістським закликам військових щодо набору до армії, бо начебто не хочів надмірно дратувати населення.

В Україні виникають проблеми з процесом набору новобранців до ЗСУ. Українську владу критикують за нерішучість щодо поповнення армійських лав, і "попереду важкі рішення".

Про це йдеться у статті видання The Economist.

У матеріалі вказано, що Україна відчайдушно намагається закрити свою лінію фронту від нових атак з боку російських військ.

Труднощі з набором бійців до ЗСУ

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"Жодна армія не дає новобранцям гарантій щодо того, де вони будуть розгорнуті, не кажучи вже про воєнний час, а штурмові бригади є одними з найбільш відчайдушних підрозділів. Але те, що юристи називають "лотереєю з розгортанням", ускладнює процес набору", – йдеться в публікації.

Там повідомляється, що військові начальники намагаються заповнити місця в армії охочими; деякі з них вдаються до мобілізаційних рейдів у спортзалах і торгових центрах. Мало хто з тих, хто так потрапив до війська, виходить хорошим солдатом.

"Ми бачимо людей віком від 45 до 47 років. Вони задихаються, коли досягають лінії фронту", – розповів виданню один старший офіцер.

Нова стратегія мобілізації в Україні

Усвідомлюючи цю проблему, українське Міноборони розпочало роботу над новою стратегією щодо мобілізації.

Як розповів журналістам речник Міноборони Ілларіон Павлюк, частково проблема з мобілізацією полягає в успіхах українських військових. Він пояснив, що багато громадян України більше не сприймають війну в екзистенційних термінах, як це було одразу після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

"Дехто помилково вважає, що є хтось інший, хто може зробити цю роботу за них", – сказав Павлюк.

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У статті вказано, що реформи спрямовані на те, аби надати більший вибір тим, хто вагається: новобранці можуть, більшою чи меншою мірою, записатися на конкретну військову посаду. Очікується, що новий цифровий реєстр військовозобов’язаних покращить розуміння кадрових ресурсів України. З'явиться чіткіна система відпочинку та ротацій, а добровольці будуть мобілізовані на певний період, а не безстроково.

України ризикує потрапити у пастку

Водночас автори матеріалу звертають увагу на критиків, які заявляють про те, що українська влада лише "вдає, що мобілізується".

Полковник у відставці Віктор Кевлюк, який від 2014 року керував реалізацією мобілізаційної політики для західної частини України вважає, що держава ризикує потрапити у пастку. На думку полковника, Росія посилить свою мобілізацію після завершення президентських "виборів" у березні 2024 року. З ним погоджуються і в ГУР Міноборони України. Кевлюк стверджує, що Україна має відповісти загальнонаціональною мобілізацією промисловості, влади та ресурсів.

Зеленський опирався максималістським закликам щодо мобілізації

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У публікації йдеться, що протягом усієї війни президент України Володимир Зеленський опирався максималістським закликам військових щодо набору до армії, "на превеликий їхній жаль". Наприклад, вищий генералітет наполягав на зниженні мобілізаційного віку для тих, хто не є резервістами (зараз цей вік – 27 років). Інші пропонували суворіше виконувати мобілізаційні закони.

Автори вказують, що Зеленський відштовхувався частково від політичних міркувань, начебто не хочів надмірно дратувати населення. Але президентом керують і благородніші міркування.

"Зеленський хоче вчинити правильно щодо українців. Він не хоче бути диктатором", – сказав виданню неназваний високопосадовець в українському уряді.

Попереду важкі рішення

У статті прогнозується, що попереду в української влади важкі рішення. Зокрема, для Кевлюка армія – це звір, якого треба годувати.

"У нас немає іншого вибору, окрім як бути кровожерливими", – зазначив полковник у відставці.

Водночас деякі чиновники віддають перевагу більш консенсусному підходу. Так, український високопосадовець прогнозує медіа-кампанії, що пропагуватимуть національну жертовність і попереджатимуть про екзистенційну загрозу, яку продовжує становити Росія.

"Якщо ми програємо, це буде погано для всіх нас", – вказав співрозмовник видання.

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Завдання полягає у тому, щоб переконати потенційних новобранців.

Видання навело слова "Диригента" – одного з відряджених до підрозділу на Донбасі, новобранців якого після підготовки в Західній Європі неочікувано для них кинули на найгарячішу ділянку фронту. Боєць розповів, що готовий служити своїй країні, "але тільки так, як може бути корисним". Зараз він "24/7" намагається домогтися переведення подалі від штурмових груп.

"Не можна просто так списувати людські життя", – сказав "Диригент".

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Нагадаємо, народна депутатка від "Слуги народу", членкиня комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла запропоновувала зрівняти чоловіків та жінок під час мобілізації.

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