"Попереду важкі бої": Бунятов про ситуацію у Вовчанську

Фронт

Реклама

На Вовчанський напрямок росіяни почали перекидати багато резервів. Попереду — важкі бої.

Про це розповів військовослужбовець НГУ Станіслав Бунятов.

«На цьому напрямку нас знову очікують доволі важкі бої, боротьба за прибережну зону Сіверського Донця та їі логістичну складову», — відзначив Бунятов.

Реклама

У Мережі з’явилися кадри, на яких росіяни бідкаються через те, що їхній транспорт зруйнований.

Росіяни у Вовчанську

Раніше військовий розповідав, яка ситуація у Вовчанську. Місто повністю зруйноване.

«Була певна негода, тумани і росіянам вдалося трохи просунутися у самому центрі міста. Зараз ситуація стабільна. Туману немає, зараз заморозки. Тобто, погода змінилася, БпЛА можуть активніше використовуватися. Літати і показувати нам всю ситуацію, яка відбувається на полі бою. Тому ці наступи вже вщухли так би мовити», — сказав він.

Нагадаємо, бійці РФ у Вовчанську зосередилися на логістиці переднього краю. До цього вони вдаються через неспроможність противника досягти успіху у прямих бойових діях.

Реклама

Як наголосив Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес», для ворога принципово важливо обрізати ЗСУ можливості забезпечити логістично угруповання військ, яке виконує завдання з оборони міста Вовчанськ та лінії держкордону з Росією.