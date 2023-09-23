"Попереду "зуби Суровікіна": у ЗСУ розповіли про контрнаступ та особливості оборони росіян

В районі Роботиного ЗСУ продовжують наступальну операцію. Швидко наші бійці там не просуваються, але певний рух вперед є.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Досить важко, тому що у ворога насичена оборона. І тому ми йдемо від лісопосадки до лісопосадки. Інколи на добу виходить 50-100 метрів, інколи 300-400 метрів. Ворог не здається просто так, хоча і зазнає великих втрат, особливо в техніці. Дві останні доби ми фіксуємо понад 50 одиниць втраченої ворогом техніки", – зауважив він.

Про "бавовну" в Криму

За словами Штупуна, кожен удар в глибокому тилу противника, по пунктах управління або якихось логістичних цілях, складах боєприпасів допомагає, зокрема, і нашому угруповуванню певним чином рухатися вперед.

Про особливості оборони РФ

Як наголошує Штупун, у ворога досить глибокоешелонована оборона. Так, умовно три якихось лінії, але в кожній так званій лінії ще є велика кількість траншей, протитанкових ровів, мінних загороджень.

"Тобто ми можемо подолати певний рів, але за ним ще стоять міни або бетонні так звані оці "зуби Суровікіна"... "Зуби дракона", які деякі називають "лінією Суровікіна". Оборона є, ворог діє такими невеликими групами, вони закопуються і дуже важко дається кожна лісопосадка, кожна висота, кожні 100 метрів просування вперед", – пояснив полковник.

Раніше зауважувалося, що держава-агресорка на півночі тимчасово анексованого Криму, а саме в районі Армянська, Медведівки і Джанкоя, вибудувала серйозні лінії оборони. Ці оборонні споруди можна порівняти з тими, що в Запорізькій області.

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