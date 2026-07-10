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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1456
Час на прочитання
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Попередження про замах на Трампа та вибухи в РФ й на окупованих територіях: головні новини ночі 10 липня 2026 року

Атака на Київ та вибухи у Росії: головні новини ночі 10 липня 2026 року

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 10 липня 2026 року:

  • Ізраїль попередив США про нову ймовірну змову Ірану щодо замаху на Трампа — WSJ Читати далі –>

  • Ільський НПЗ у Краснодарському краї опинився під атакою: місцеві повідомляють про вибухи Читати далі –>

  • В окупованій Керчі пролунали гучні звуки: що відомо Читати далі –>

  • У Маріуполі та Мелітополі повідомляють про вибухи: біля узбережжя помітили танкери Читати далі –>

  • У Луганську пролунали вибухи: можливе влучання по залізниці Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
1456
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