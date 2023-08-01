Попереджали про роздавання повісток: на Черкащині до 5 років засудили двох адміністраторів Telegram-каналів

Обвинувачених засуджено до 5 років позбавлення волі з одночасним встановленням іспитового строку.

На Черкащині засудили двох місцевих, які у Telegram-каналі поширювали інформацію про місця роздавання повісток в області, аби допомогти місцевим ухилятися від мобілізації.

Про це повідомила Черкаська обласна прокуратура.

Прокурори Черкаської обласної прокуратури довели, що черкащани створили та адміністрували декілька тематичних Telegram-каналів. У цих групах обвинувачені розповсюджували інформацію, спрямовану на ухилення громадянами України від мобілізації в умовах воєнного стану, зокрема поширювали повідомлення щодо місць роздачі повісток працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

У суді чоловіки визнали свою вину та запевнили, що не допускатимуть в майбутньому протиправної поведінки, спрямованої на перешкоджання законної діяльності Збройних Сил України.

Вироком суду обвинувачених засуджено до 5 років позбавлення волі з одночасним встановленням іспитового строку.

Нагадаємо, від 1 серпня в Україні змінюють порядок мобілізації. Строковики зможуть добровільно мобілізуватися до лав ЗСУ і більше не чекати закінчення строкової служби. Змінюється і система нарахування виплат військовим. Відтепер буде чотири критерії для звільнення з лав Збройних сил під час воєнного стану. Детальніше - в матеріалі.

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