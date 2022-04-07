Попередження про загрозу нової кривавої хвилі війни і колаборанти в Енергодарі: 5 головних новин ночі

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
П'ять головних новин ночі 7 квітня:
- Президент Володимир Зеленський розповів, що стане для Росії "дозволом розпочати нову криваву хвилю на Донбасі". За його словами, Україна чекає від західних партнерів надання зброї, а також посилення санкцій проти агресивної Росії. Якщо цього не станеться, це буде сигналом для РФ, що можна розпочинати нову криваву хвилю війни. Читати далі –>
- Російські окупанти почали створювати фейкові "органи влади" в Енергодарі Запорізької області. Так званим "головою адміністрації" Енергодара обрано головного колаборанта Андрія Шевчика — депутата міськради від ОПЗЖ. Читати далі –>
- Російські окупанти блокують усі спроби прорватися до Маріуполя і понад добу утримували за ґратами делегацію Міжнародного комітету Червоного хреста. Читати далі –>
- До України прибуло 5 тис. супутникових терміналів Starlink Terminals у межах партнерства з американською аерокосмічною компанією SpaceX. Читати далі –>
- РосЗМІ пишуть, що близько 60 псковських військових відмовилися повторно їхати до України. Читати далі –>