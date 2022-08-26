Попередження, штраф і позбавлення прав: у Маріуполі батьків примушують віддавати дітей до шкіл окупантів

Російські окупанти залякують у Маріуполі батьків школярів.
У Маріуполі росіяни змушують батьків віддавати дітей до шкіл, які будуть працювати за програмами РФ. Пов'язано це з тим, що не всі хочуть навчатися в окупаційних закладах. Натомість намагаються долучити дітей до онлайн освіти в Україні.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Саме тому окупаційна влада вдається до прямих погроз позбавлення батьківських прав та вилучення дітей з родин. Освітяни, що пішли на співпрацю з новою "владою" масово розсилають повідомлення з погрозами батькам. У них вказують: за умови мешкання в місті та не долучання до окупаційних шкіл, дітей після попереджень і штрафу буде вилучено з родин примусово.
"Якщо ваша дитина не виходить, ми передаємо дані до департаменту, вони - до поліції, до вас приїздять. Перший раз - попередження, потім штраф 40 тис. рублів, під час третього разу вас позбавляють батьківських прав. Вирішувати вам, обирати вам", - йдеться у повідомленнях окупантів.
Педагоги-колаборанти також вказують, що "дистанційного навчання на нашій звільненій території не буде".
Як повідомлялося, у тимчасово окупованому росіянами Маріуполі досі проблеми із водопостачанням, через що місцеві жителі не забезпечені питною водою. Тож маріупольцям доводиться черпати воду із калюж.
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