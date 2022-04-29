Попіл як добриво: використання вдома, на ділянці в саду та на городі

Попіл як добриво: використання вдома, на ділянці в саду та на городі

Багато садівників та городників використовують попіл як добриво. Однак потрібно пам'ятати, що цей засіб підходить для підживлення не всіх рослин. ТСН.ua розповідає про важливі моменти, на які потрібно звернути увагу, якщо ви хочете внести попіл під дерева, кущі чи городину.

Існує кілька правил використання попелу для підживлення рослин та дерев:

Попіл як добриво можна використовувати лише на кислих та слабокислих ґрунтах. А ось на лужних він тільки погіршить ситуацію. Обов'язково перед застосуванням потрібно дізнатися, який тип ґрунту на ділянці. Для цього придбайте в будь-якому садівничому магазині лакмусову паличку. Не всі рослини добре переносять підживлення попелом, а лише ті, які полюбляють кислі ґрунти. Попіл як добриво підходить для огірків, помідорів, капусти, перцю. А ось лохину, горобину, калину, гортензію, жимолость краще підживлювати сульфатом калію. Варто пам'ятати, коли вносити попіл краще всього. Спеціалісти рекомендують робити це навесні, щоб додатково підгодувати ґрунт. Для цього готується таке міндобриво: попіл 1 відро на 3-4 квадратних метра ділянки. Після цього ґрунт стає дуже пухким. Не потрібно розкидати попіл на насіння, яке почало проростати. Попіл підсипають під рослини та кущі, щоб він вступив в контакт із корінням. Тоді вони виростають сильнішими та пишнішими. Добре зарекомендував себе попіл від попелиці. Для боротьби зі шкідником готують відвар: 300 г попелу просіяти, залити водою та прокип'ятити 20 хвилин. Дати відстоятися, відцідити, додати 10 літрів води та обприскувати уражені рослини. Використовують попіл для кімнатних рослин. Для підживлення потрібно приготувати такий розчин: 50-75 г попелу на 5 літрів води, добре перемішати. Настоювати протягом тижня, періодично помішуючи. Такий розчин підходить для підживлення всіх кімнатних рослин в домі. Таке міндобриво як попіл чудово зарекомендувало себе для рідкої підгодівлі рослин у саду та на городі. Для цього потрібно взяти 1 склянку попелу на відро води (10 літрів). Підливати лише під корінь городини чи кущів. Попіл як добриво чудово підходить для полуниці та суниці. Підживлювати потрібно одразу після цвітіння. На один кущик вносити 10-15 г попелу. Він захистить суницю і полуницю від шкідників та сірої гнилі. Під час висаджування саджанців дерев і кущів в ґрунт потрібно кинути невелику частину попелу, щоб рослина швидше адаптувалася до нових умов.

Чим корисний попіл для землі

В деревному попелі досить багато калію (10-12%), а тому він дуже корисний для огірків, томатів, полуниці, суниці, картоплі, цибулі, перцю, капусти, моркви, винограду тощо. Також в його складі можна знайти фосфор та кальцій, мікро- і макроелементи, які потрібні рослинам для росту. Також таке міндобриво як попіл відрізняється повною відсутністю азоту та будь-яких хлорних сполук.

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