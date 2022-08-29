Попкорн від ЗСУ: військові показали, як вибухає боєкомплект у підбитому БМП рашистів (відео)

Українські військові на східному напрямку підбили бойову машину окупантів.
Внаслідок удару по техніці загарбників, всередині БМП вибухнув боєкомплект рашистів.
Відповідне відео оприлюднило Управління стратегічних комунікації ЗСУ.
"Попкорн від ЗСУ: так вибухає БК у підбитому кацапському БМП на східному напрямку", - йдеться у повідомленні.
Увага, на відео присутня ненормативна лексика!
Нагадаємо, за добу ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів, загальна кількість втрат РФ перевалила за 47 тисяч осіб.
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