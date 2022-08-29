Попкорн від ЗСУ: військові показали, як вибухає боєкомплект у підбитому БМП рашистів (відео)

Внаслідок удару по техніці загарбників, всередині БМП вибухнув боєкомплект рашистів.

Відповідне відео оприлюднило Управління стратегічних комунікації ЗСУ.

"Попкорн від ЗСУ: так вибухає БК у підбитому кацапському БМП на східному напрямку", - йдеться у повідомленні.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, за добу ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів, загальна кількість втрат РФ перевалила за 47 тисяч осіб.

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