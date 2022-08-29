Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Попкорн від ЗСУ: військові показали, як вибухає боєкомплект у підбитому БМП рашистів (відео)

Попкорн від ЗСУ: військові показали, як вибухає боєкомплект у підбитому БМП рашистів (відео)

Дата публікації
Перегляди
1571
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Попкорн від ЗСУ: військові показали, як вибухає боєкомплект у підбитому БМП рашистів (відео)

скриншот з відео

Українські військові на східному напрямку підбили бойову машину окупантів.

Внаслідок удару по техніці загарбників, всередині БМП вибухнув боєкомплект рашистів.

Відповідне відео оприлюднило Управління стратегічних комунікації ЗСУ.

"Попкорн від ЗСУ: так вибухає БК у підбитому кацапському БМП на східному напрямку", - йдеться у повідомленні.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, за добу ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів, загальна кількість втрат РФ перевалила за 47 тисяч осіб.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1571
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація