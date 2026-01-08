ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
74
Час на прочитання
2 хв

Поплавський презентував перший в Україні освітній застосунок «Університет у смартфоні» Актуально

У Київському університеті культури відбулася презентація першого  в Україні освітнього застосунку «Університет у смартфоні» цифрової платформи, що об’єднує всі ключові процеси навчання в єдиному онлайн-середовищі.

Поплавський презентував перший в Україні освітній застосунок «Університет у смартфоні»

Презентація стала знаковою подією для вишу, який послідовно формує стандарти університету майбутнього та виступає лідером цифрових трансформацій в освіті.

Застосунок презентував президент Київського університету культури Михайло Поплавський, про що повідомив на своїй сторінці в Instagram

У виступі він наголосив, що цифрові рішення сьогодні є ключем до конкурентоспроможної освіти та успішного майбутнього студентів.

«Сучасна освіта має бути мобільною, зручною та технологічною. Ми створили «Університет у смартфоні», щоб кожен студент мав усе необхідне для навчання в одному пристрої – швидко, просто й ефективно. Розпочалася світова інтелектуально-інформаційна революція. Йде «Битва мозгів»! Триває боротьба за молоде покоління. Настала епоха, в якій вирішують час і талант. Діяти потрібно швидко і рішуче. І якщо ви хочете виграти маєте бути першими й кращими», зазначив Михайло Поплавський.

Застосунок «Університет у смартфоні» є повноцінною освітньою digital-платформою, яка вже доступна в Google Play та App Store. Він забезпечує доступ до навчання з будь-якої точки світу у зручний для користувачів час.

Новий сервіс  поєднує освітній хаб з навчальними матеріалами, цифровий кампус з новинами та оголошеннями університету, а також миттєвий зв’язок із викладачами в реальному часі. В одному застосунку зібрані розклад занять, система оцінювання, адміністративні сервіси та персональний AI-асистент.

Освітні матеріали доступні 24/7, а автоматизовані сповіщення та швидкий зворотний зв’язок роблять навчальний процес максимально гнучким і комфортним.

Окрему увагу під час презентації приділили ролі штучного інтелекту. Персональний AI-асистент допомагає студентам орієнтуватися в навчальному процесі, аналізувати результати, планувати завдання та формувати індивідуальну освітню траєкторію.

Також було повідомлено, що застосунок працюватиме не лише для студентів, а й для абітурієнтів 2026 року. Під час проходження творчих конкурсів вступники зможуть користуватися цифровими сервісами платформи. Уже 17 січня відбудеться День відкритих дверей в онлайн- та офлайн- форматах, під час якого зіркові майстри курсів проведуть попереднє зарахування.

Про створення застосунку та його функціонал розповів керівник проєкту Дмитро Редько: «Створення застосунку “Університет у смартфоні” – це вихід освіти на принципово новий рівень. Нашим завданням було створити інтуїтивний, функціональний продукт, який об’єднує навчання, комунікацію та персональний AI-асистент в одному просторі».

Наприкінці заходу відбулася жвава дискусія зі студентами та викладачами щодо розвитку платформи, майбутніх оновлень і можливостей штучного інтелекту.

Підсумовуючи, Михайло Поплавський оголосив 2026 рік роком цифровізації та інновацій, наголосивши, що Університет культури знову випереджає час: «Навчання має бути цікавим і зручним. Із застосунком “Університет у смартфоні”  це стало реальністю».

Презентація завершилася запрошенням долучитися до платформи студенти та викладачі першими змогли завантажити застосунок «КУК».

Університет культури продовжує формувати нову освітню культуру сучасну, цифрову та орієнтовану на результат.

Дата публікації
Кількість переглядів
74
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie