Поплавський серед фігурантів: багатомільйонну «схему» викрили у Київському університеті культури

Реклама

Правоохоронці викрили схему розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах у Київському університеті культури. Серед фігурантів колишній ректор Михайло Поплавський.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора та джерела ТСН у правоохоронних органах.

Що відомо про фігурантів

За даними слідства, службові особи Київського національного університету культури у змові з посадовцями МОН організували схему незаконного заволодіння бюджетними коштами. Їх виділяли в межах держпрограми з підготовки кадрів закладами вищої освіти.

Реклама

Джерела ТСН.ua у правоохоронних органах підтвердили, що у справі фігурує ексректор Михайло Поплавський, який очолював КНУКіМ 30 років. Зауважимо, про його звільнення стало відомо у лютому 2026-го.

Своєю чергою, співрозмовники «РБК-Україна» повідомили, що Михайла Поплавського не затримали. Крім того, колишньому ректорові не оголошували підозру. Наразі йдеться про обшуки в нього.

В Офісі генпрокурора наголошують, що наразі триває досудове розслідування, а тому повне коло причетних осіб встановлюється.

Деталі справи

За даними слідства, фігуранти могли завищувати кількість студентів і працівників, збільшувати штатний розпис закладу, щоб отримувати більше фінансування за програмою «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їхніх баз практики». Не неї держава держава виділила близько 760 млн грн упродовж 2022–2023 років.

Реклама

«За версією правоохоронців, до офіційних документів могли вноситися недостовірні відомості щодо контингенту студентів і науково-педагогічних працівників, що давало підстави для безпідставного збільшення обсягів фінансування», — наголосили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронні органи перевіряють інформація про можливе включення до звітності осіб, які фактично належали до приватного навчального закладу та не мали права брати участь у цій бюджетній програмі.

У межах досудового розслідування було проведено понад 20 обшуків за місцями проживання причетних осіб, а також у приміщеннях Київського університету культури. У фігурантів вилучили мобільні телефони, жорсткі диски та печатки підприємств, які можуть містити докази протиправної діяльності.