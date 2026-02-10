Поплавський втратив посаду ректора університету культури – ЗМІ

Михайло Поплавський

Реклама

Київський національний університет культури і мистецтв очолить нове керівництво — багаторічний очільник закладу Михайло Поплавський залишив посаду.

Про це повідомили джерела в Міністерстві освіти й науки України РБК-Україна.

Поплавський двічі очолював цей заклад вищої освіти, тож надалі керівництво університетом перейде до нового очільника.

Реклама

Заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко раніше заявляв, що в країні триває процес оптимізації мережі закладів вищої освіти. У зв’язку з цим, за його словами, частина чинних керівників університетів може залишити свої посади. У МОН також наголошували, що відповідно до закону України «Про вищу освіту», одна і та сама особа не може очолювати заклад більше ніж два строки поспіль.

Раніше медіа повідомляли про кадрові зміни в державному Київському національному університеті культури і мистецтв. Згідно з оприлюдненою інформацією, керівництво закладу тимчасово перейшло до нового посадовця. Обов’язки президента університету доручено професору кафедри готельно-ресторанної та туристичної справи Ігорю Комарніцькому.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що студенти підготували для Михайла Поплавського особливий сюрприз — вони створили короткометражний фільм під назвою «Будь режисером свого життя!». У стрічці, змонтованій із фрагментів його архівних інтерв’ю, за десять хвилин показали ключові ідеї та підсумували три десятиліття його керівництва університетом.