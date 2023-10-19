Поплічник Медведчука ексведучий Гольдарб отримав підозру: у чому його звинувачують

Максим Гольдарб утік із Києва на початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, та публічно підтримав збройну агресію Кремля.

Служба безпеки зібрала доказову базу протиправної діяльності на колаборанта Максима Гольдарба – ексведучого телеканалів Медведчука та лідера забороненої в Україні політпартії "Союз лівих сил". На початку повномасштабного вторгнення Росії він втік з Києва і публічно підтримав збройну агресію проти України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Фігурант публікував прокремлівські дописи на власних Телеграм- та Ютуб-каналах із загальною аудиторією понад 140 тисяч користувачів.

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У цих матеріалах Гольдарб поширював фейкову інформацію про діяльність вищого військово-політичного керівництва України та дезінформував щодо внутрішньої обстановки у країні.

Крім того, він розповсюджував вигадані ним "інсайди" про нібито "плани" декількох європейських країн "анексувати" територію на заході України.

Також він неодноразово брав участь у "телемостах" з російськими пропагандистами, які готували постановочні сюжети для телеканалів тимчасово окупованого Криму і ток-шоу країни-агресора.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти злочинних дій фігуранта.

На підставі зібраних доказів Максиму Гольдарбу повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Максим Гольдарб отримав підозру в колабораціонізмі та виправдовуванні війни / Фото: СБУ

Оскільки фігурант переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для встановлення його місцезнаходження та притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали кума Медведчука: депутат керував бандою рекетирів.

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